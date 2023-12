Il panorama dell’infotainment automobilistico è in procinto di subire una trasformazione epocale grazie alla nuova iterazione di CarPlay di Apple. Recentemente, i colossi automobilistici Aston Martin e Porsche hanno dato uno sguardo in anteprima a ciò che riserverà questa evoluzione, mostrando le dashboards dei loro veicoli con il supporto della rivoluzionaria tecnologia.

La rivoluzione dell’infotainment automobilistico

Secondo quanto riferito da CarAndDriver, Aston Martin e Porsche si pongono in prima fila di questa nuova ondata tecnologica, pronti a implementare CarPlay di nuova generazione nei loro veicoli. Aston Martin ha annunciato che introdurrà i primi modelli con CarPlay di nuova generazione nel 2024, concentrandosi in particolare su una versione aggiornata della super granturismo DB12. Al contrario, Porsche ha mantenuto riservati i dettagli, limitandosi a confermare l’adozione di CarPlay di nuova generazione senza svelare quando e su quali veicoli avverrà questa implementazione.

La nuova iterazione di CarPlay, presentata da Apple nel giugno dello scorso anno, promette una maggiore integrazione con l’hardware del veicolo, con l’obiettivo di annunciare i primi modelli compatibili entro la fine di quest’anno. Tra le caratteristiche più sorprendenti figura la possibilità di visualizzare i contenuti su più schermi all’interno dell’auto, garantendo un’esperienza di guida più coerente e integrata.

CarPlay di nuova generazione offre la capacità di controllare non solo il sistema di infotainment, ma anche aspetti critici del veicolo, come la regolazione del climatizzatore e la gestione della radio. Grazie all’integrazione con i dati del veicolo, CarPlay può visualizzare informazioni essenziali direttamente sul cruscotto, come la velocità, il livello di carburante, la temperatura e altro ancora. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la possibilità di personalizzare l’esperienza di guida. CarPlay di nuova generazione permette di scegliere tra vari design di cruscotto e supporta i widget, consentendo agli automobilisti di visualizzare informazioni utili da app come Meteo e Musica in modo rapido e intuitivo.

Altri marchi in corsa per adottare l’ultimo modello di CarPlay

Porsche ha offerto uno sguardo alla sua interfaccia CarPlay, estendendosi dallo schermo centrale e permettendo l’accesso a widget come Calendario, Meteo e Musica su un display secondario, evidenziando il potenziale di questa tecnologia avanzata.

Sebbene Aston Martin e Porsche siano tra i precursori, altri marchi di spicco come Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault e Volvo erano già stati citati come interessati alla nuova generazione di CarPlay. Se altri brand seguiranno l’esempio di Aston Martin e Porsche, soltanto il tempo potrà rivelarlo. Tuttavia, è lampante che l’evoluzione dell’infotainment automobilistico stia per toccare nuovi apici con CarPlay di nuova generazione di Apple. Nel prossimo futuro, i conducenti potrebbero godere di un livello di connettività e personalizzazione mai sperimentato prima, rivoluzionando radicalmente l’esperienza di guida.