L’intelligenza artificiale raggiunge nuovi traguardi con Copilot, un innovativo strumento che consente di comporre canzoni in modo semplice e accessibile a tutti. Questa novità è il risultato di una collaborazione con Suno e si concretizza con il lancio di un plugin, liberamente accessibile a chiunque disponga di un account Microsoft. L’unico requisito richiesto è il login all’account Microsoft, e l’intera esperienza è resa possibile esclusivamente attraverso il browser Edge, evidenziando la strategia di Microsoft di promuovere il suo software attraverso iniziative come questa.

Una sinfonia di innovazione nel tuo browser

Per iniziare, basta aprire l’indirizzo copilot.microsoft.com dal browser Edge e attivare il plugin Suno. Successivamente, è possibile chiedere a Copilot di creare una canzone con un semplice prompt, come ad esempio “Crea una canzone rock a proposito del mercoledì mattina”. L’intelligenza artificiale impiegherà qualche secondo per completare il compito, generando un brano musicale personalizzato.

Un esempio di questo processo è il brano intitolato “Mattina di mezza settimana”, della durata di circa un minuto, con sonorità reggae e un testo in italiano generato al momento dall’intelligenza artificiale. La possibilità di personalizzare testo, ritmo e altri aspetti offre agli utenti un’ampia libertà creativa.

L’esperienza è ulteriormente arricchita dalla flessibilità di Copilot nel creare canzoni su richiesta, come dimostrato con il prompt “Crea una canzone pop per gli auguri di Natale” che ha generato il brano “Natale è qui”. Un inno natalizio completo di luci brillanti, neve cadente e la magica atmosfera delle festività.

Copilot e Suno rivoluzionano la creazione musicale

Ma c’è un limite nel numero di tentativi per ogni utente, con un massimo di un paio di richieste. Dopo aver esaurito le invocazioni giornaliere, l’IA risponde con una notifica che suggerisce di riprovare il giorno successivo.

Copilot offre un’esperienza innovativa e divertente per gli appassionati di musica e per coloro che desiderano esplorare il potenziale creativo dell’intelligenza artificiale. L’approccio user-friendly e la possibilità di personalizzazione rendono questa piattaforma unica nel suo genere, aprendo nuove prospettive per la creazione musicale assistita dall’IA.