Il prossimo anno potrebbe segnare una vera e propria svolta nel pagamento del canone Rai, una delle tasse più discusse ed odiate tra quelle in circolazione, in termini proprio di pagamento e di accessibilità, poiché viene ritenuta dagli utenti superflua e praticamente inutile.

Ricordiamo essere l’imposta di possesso di una apparecchiatura televisiva, che gli stessi utenti si ritrovano costretti a versare annualmente, addebitata dal governo locale in 10 rate fisse mensili da 9 euro l’una (almeno fino al 2023), direttamente sulle bollette dell’energia elettrica, per un totale comunque di 90 euro complessivi. La scelta dell’addebito automatico è stata portata avanti in seguito a tanti anni di evasione fiscale da parte dei consumatori, ma lo sapete che potete anche non pagarla legalmente?.

Canone Rai, dal 2024 potreste non pagarlo più

Una delle condizioni di base per il pagamento del canone Rai è sicuramente il possesso di un televisore, ciò sta a significare che nel momento in cui l’utente non ne dovesse disporre all’interno della propria abitazione, si troverebbe nell’esatta condizione per poter richiedere l’esenzione completa, senza vincoli di alcun tipo.

Per ottenerla, ricordando di non fare i furbi e di evitare di presentare domanda se non si rispettasse la suddetta, è necessario inviare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale si dichiara appunto di non essere in possesso di un televisore nell’abitazione principale. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2024, altrimenti verranno addebitati almeno i primi 6 mesi.