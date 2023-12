WhatsApp, è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, che da anni continua ad attirare l’attenzione di molti.

Questo grazie ai suoi servizi di qualità e alla sua tendenza ad essere sempre in continuo aggiornamento, migliorando di volta in volta i suoi servizi ed aggiungendone sempre di nuovi. Il tutto, al fine di garantire ai suoi utenti, sempre la migliore esperienza d’uso della piattaforma, senza perdere di vista la qualità, ma soprattutto la sicurezza dei propri iscritti e dei dati da essi condivisi via chat.

Negli ultimi mesi, infatti WhatsApp ha introdotto molte funzionalità e miglioramenti anche di tipo grafici. Tra questi la possibilità di utilizzare due account contemporaneamente e sullo stesso dispositivo, inviare immagini e video in alta risoluzione e molto altro ancora.

Un aggiornamento in particolare, però, sta facendo molto parlare di sé attualmente, e pare che gli utenti si troveranno a doverlo accogliere molto presto.

Ma di cosa si tratta ?

WhatsApp: una collaborazione assolutamente inaspettata

Secondo alcune notizie piuttosto affidabili che girano sul web, WhatsApp potrebbe prepararsi a diventare meno “isolata”.

In parole parole, Meta, la grande azienda di Mark Zuckerberg, in futuro potrebbe far interagire la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea, con Instagram.

In questo modo gli utenti avranno la possibilità di associare il proprio account Instagram a quello di WhatsApp. Potranno quindi condividere gli aggiornamenti di stato creato sull’app di messaggistica anche sui profili Ig.

Si tratta di una soluzione che consentirebbe agli utenti di essere ancora più interconnessi tra loro.

Si tratta di una novità che per il momento solamente gli utenti iscritti alla versione beta dell’app hanno potuto scoprire. Non sappiamo ancora quando e se questa funzione sarà rilasciata al pubblico, ma abbiamo ottime aspettative a riguardo.