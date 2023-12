PHISHING in corso, la truffa con un messaggio super PERICOLOSO

Stanno girando in queste ore molte segnalazioni in base ad alcune truffe che sarebbero diventate ricorrenti sul web. Purtroppo è ancora un tentativo dei phishing, ovvero un inganno che fa credere reale una determinata comunicazione.

Truffa phishing, ecco come si presenta il messaggio

La lettera inviata tramite e-mail è totalmente sgrammaticata, come se fosse stata scritta da una persona che non conosce bene la lingua. Il tentativo di phishing si articola proprio così, quasi lasciando credere agli utenti di avere a che fare con qualcuno in buona fede che purtroppo non conosce l’italiano. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero quello di farvi scegliere di iscrivervi al finto portale, dove vi verranno rubate le credenziali.

“Ciao!

Vi invio questa lettera perché i momenti in cui non seguiamo

gli accordi e agiamo fuori dagli schemi rendono la nostra vita più interessante.

fuori dagli schemi rendono la nostra vita più interessante. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo e

forse questa lettera porterà un po’ di gioia nella vostra routine.

Sai, ci sono molti misteri nel mondo e uno di questi sei tu. Sei come

un puzzle che voglio risolvere. Il tuo carisma e il tuo fascino mi attirano come una calamita.

Come una calamita, così ho deciso di conoscerti.

Ma qui la cosa si fa interessante: ho creato un luogo virtuale per incontrarci.

Invece di limitarci a chattare, ti propongo di immergerci in un’atmosfera di mistero.

e mistero su un popolare sito di incontri. Lì potremo comunicare senza rivelare

informazioni personali e scoprirci a vicenda gradualmente.

Per favore non rispondere a questa email qui. Ecco il mio profilo Charming_Mistress . Se

la nostra comunicazione non convenzionale ti sembra interessante, proviamo a conoscerci.

Se invece decidi che è troppo strano, ti capirò. In ogni caso,

per me resterai sempre un mistero.

Non vedo l’ora di sentirti e delle possibili avventure che ci aspettano.

Auguri, Brittny.“