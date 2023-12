Canone RAI e bollo, i TRUCCHI legali per non pagare nulla

Con il tempo le persone hanno capito che non c’è nulla da da fare: le tasse vanno pagate. Ci sono però delle imposte che proprio non vanno giù agli italiani e tra queste rientrano di diritto e il canone Rai e il bollo auto. Gli utenti, in maniera alquanto legittima, pensano che non ci sia il bisogno di pagare per avere la possibilità di guardare la TV o semplicemente perché si possiede un’automobile.

Canone RAI e bollo auto evitabili, ma solo con alcune caratteristiche in possesso degli utenti

Già durante gli scorsi mesi si vociferava insistentemente della possibile abolizione del canone Rai, ma gli utenti sapevano che non sarebbe mai accaduto. Attualmente il discorso riguarda una diminuzione del costo: dal 2024 che è ormai alle porte, il canone costerà di meno. Si passerà dagli attuali 90 € a 70 €, i quali saranno sempre presi dalla bolletta dell’elettricità. Gli utenti si ritroveranno una piccola rata ogni mese addebitata nella fattura del loro gestore dell’energia elettrica.

Il canone Rai può essere evitato solo dagli utenti che hanno superato i 75 anni di età o da coloro che non hanno un reddito superiore agli 8000 € annui. Lo stesso vale anche per chi non ha una televisione in casa, ma bisognerà firmare dei documenti da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda il bollo invece la situazione è molto particolare siccome varia da regione a regione. Solo in Lombardia e in Piemonte, chi possiede un’auto completamente elettrica può evitare di pagare il bollo. Chi possiede un’auto ibrida invece pagherà in misura ridotta dopo cinque anni di esenzione.