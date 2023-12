Unieuro è sicuramente una delle migliori realtà del territorio, in termini sopratutto di offrire al consumatore finale la possibilità di mettere le mani su prodotti di qualità assoluta, a prezzi estremamente più bassi del normale, come nel caso della soluzione pensata appositamente per il Natale 2023.

Il volantino Unieuro non presenta particolari differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli utenti si ritrovano a poter acquistare prodotti sia in negozio che online, senza dover velocizzare l’ordine nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. Coloro che sceglieranno l’online, possono comunque decidere di ricevere la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi da segnalare.

Unieuro, un risparmio assoluto con questo volantino

La campagna promozionale di Unieuro è una delle più interessanti e ricchissima di occasioni da cogliere al volo, con innumerevoli prodotti da non credere, tra cui troviamo anche il flip-phone più amato e richiesto dal pubblico: Galaxy Z Flip5, viene commercializzato da Unieuro a soli 899 euro. Nel mentre gli utenti possono pensare di mettere le mani sul Galaxy S23 FE, che viene reso disponibile a soli 739 euro, oppure anche Xiaomi 13T, uno dei migliori in circolazione, oggi acquistabile a 499 euro.

Tornando nella fascia più alta della telefonia mobile, risplendono di luce propria i due Google Pixel di nuova generazione: Pixel 8 Pro e Pixel 8, disponibili rispettivamente a 999 e 749 euro. Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Unieuro, viene rimandata a questo link.