TIM Power Supreme Web Easy e Iron, le due offerte con 150 GB

Offerta dopo offerta, gli utenti hanno imparato con il passare degli anni a cambiare gestore sempre più rapidamente. Ogni provider è infatti in grado di lanciare le sue offerte migliori con prezzi molto bassi e soprattutto stracolme di contenuti tra minuti, messaggi e giga. La situazione è cambiata nettamente dall’arrivo di Iliad, che ha stimolato anche i diversi gestori virtuali a fare di meglio. Ora però la vecchia guardia vuole farsi vedere in cima alle classifiche come una volta, con TIM e le sue promo nuove davanti a tutti.

TIM vuole dare del filo da torcere a tutti con le sue nuove promo Power

Era nell’aria un ritorno di fiamma da parte di TIM con tante nuove offerte a disposizione. Gli utenti possono avere l’opportunità di rientrare sfruttando il lancio di due opportunità che fanno parte della gamma Power. La prima prende il nome di Power Iron mentre la seconda è già stata vista tempo addietro e si chiama Power Supreme Web Easy.

Partendo proprio dalla prima soluzione, ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni italiane ed europee con 100 giga in 4G. Il prezzo mensile sarà per tutti di 6,99 € al mese.

La seconda offerta è molto simile in quanto implica gli stessi messaggi e gli stessi minuti, ma con 150 giga in 4G. Anche il prezzo cambia siccome corrisponde a 7,99 € al mese.

Tutte e due le soluzioni inoltre concederanno agli utenti la possibilità di avere gratis il primo mese. I succitati prezzi dunque varranno dal secondo mese in poi.