Noi tutti conosciamo bene il servizio Internet satellitare offerto da Elon Musk tramite la sua azienda Starlink, si tratta di un servizio Internet che sfrutta migliaia di satelliti in orbita e consente mi dunque di garantire una copertura globale in grado di arrivare negli angoli del pianeta più remoti.

Questo servizio fino a questo momento ha riguardato solo ed unicamente le connessioni Internet da casa sfruttando ovviamente una apposito impianto da dover installare nelle proprie abitazioni per poter usufruire appunto della connettività satellitare, a quanto pare però molto presto qualcosa potrebbe cambiare, l’azienda capitanata da Musk infatti ho ottenuto un permesso unico e prestigioso che le consentirà di testare la connessione Internet satellitare su smartphone non modificati, vediamo di cosa si tratta.

Permesso per test su smartphone

Il test verrà effettuato su smartphone T mobile non modificati e durerà 180 giorni, scadrà infatti il 14 giugno limite oltre il quale l’azienda non potrà più condurre esperimenti, il tutto riguarderà 840 satelliti e oltre 2000 dispositivi posizionati sulla terra in 13 località diverse e 12 siti radioastronomici diversi.

L’elenco dei siti include tra gli altri: Mountain View, California; Kansas City, Kansas; Redmond, Washington; e Dallas, Texas.

La FCC che ha concesso il permesso ha però sottolineato che nel momento in cui le frequenze utilizzate da Starlink dovessero creare interferenze con le onde radio a terra quest’ultima dovrà immediatamente riferirlo all’agenzia la quale si riserva il potere di staccare la spina in qualsiasi momento dovesse ritenerlo necessario, sebbene Starlink continua a sottolineare che tali funzionalità saranno esclusivamente a vantaggio della comunità americana.