Tesla, il gigante delle auto elettriche guidato da Elon Musk, è nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta a causa di un richiamo massiccio di due milioni di veicoli negli Stati Uniti. La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l’autorità per la sicurezza stradale statunitense, ha stabilito che il sistema di guida autonoma Autopilot di Tesla non è sufficientemente sicuro e manca di controlli adeguati per prevenire un uso improprio da parte dei guidatori, aumentando il rischio di incidenti.

Questo è il quarto richiamo di Tesla in meno di due anni, ma il più grande nella storia dell’azienda, coinvolgendo praticamente tutti i veicoli venduti negli Stati Uniti, inclusi i modelli Model S, Model X, Model 3 e Model Y.

Autopilot Tesla: la sicurezza in discussione

L’impatto di questa notizia si riflette immediatamente a Wall Street, con i titoli Tesla che subiscono una perdita di oltre il 3,6%. L’autorità ha concluso un’indagine di anni sulla sicurezza del sistema di guida assistita di Tesla, aprendo un capitolo critico per l’azienda che aveva già attirato l’attenzione delle autorità nel 2021 a seguito di una serie di incidenti.

La Nhtsa sostiene che, sebbene la tecnologia di guida automatica abbia il potenziale di migliorare la sicurezza stradale, deve essere implementata in modo responsabile. L’organismo afferma che l’azione intrapresa oggi rappresenta un passo avanti nel miglioramento del sistema, ponendo l’accento sulla sicurezza.

Tesla risponderà al richiamo offrendo un aggiornamento software ‘over-the-air‘ che introdurrà “ulteriori controlli oltre a quelli esistenti per incoraggiare i guidatori” ad agire con “responsabilità quando l’Autosteer è in azione, il che vuol dire mantenere le mani sul volante e prestare attenzione alla strada”. Tuttavia, le autorità americane ritengono che le dichiarazioni pubbliche di Tesla possano talvolta contraddire il consiglio di sicurezza, affermando che il linguaggio utilizzato dall’azienda spesso esalta le capacità della tecnologia, minimizzando al contempo i pericoli.

La sicurezza delle auto autonome in primo piano

Questo episodio rientra in un più ampio contesto di attenzione crescente delle autorità americane nei confronti delle nuove tecnologie stradali. Recentemente, la California ha fermato i taxi senza guidatore di Cruise a San Francisco a seguito di una serie di incidenti, dimostrando l’impegno delle autorità nel bilanciare l’innovazione con la sicurezza.

In conclusione, il richiamo di Tesla solleva importanti questioni sulla sicurezza delle tecnologie di guida autonoma e sulla necessità di un approccio più responsabile da parte delle aziende automobilistiche. Mentre il settore continua a evolversi, è fondamentale che le innovazioni siano sostenute da rigorosi standard di sicurezza per proteggere i guidatori e la pubblica incolumità.