TIM, l’ operatore telefonico italiano tra i più popolari e sviluppato su territorio nazionale, annuncia ufficialmente una nuova Super promo per la linea mobile.

Stiamo parlando dell’offerta xTE TIM Cross Steel, lanciata in concomitanza con le feste natalizie.

La promo al prezzo più che vantaggioso di 5.99 euro, include servizi illimitati ed una connessione sempre stabile, veloce ed affidabile. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Minuti e chiamate illimitate , senza scatto alla risposta né altro costo aggiuntivo, per tutti i numeri fissi e mobili disposti sul territorio nazionale;

, senza scatto alla risposta né altro costo aggiuntivo, per tutti i numeri fissi e mobili disposti sul territorio nazionale; 200 messaggi verso tutti;

verso tutti; 100 GB di Internet con massima velocità del 5G, che solo TIM e pochi altri operatori, attualmente, riescono a supportare.

TIM Cross Steel e Unica Power, rendi illimitati i tuoi giga

La promozione di TIM, sarà disponibile per un periodo di tempo limitato fino al 27 Gennaio 2023. Escludendo ovviamente eventuali variazioni o proroghe di servizio.

Per attivarla potete recarvi presso un qualsiasi negozio Tim riconosciuto, ed è disponibile esclusivamente per coloro che sono già clienti sulla rete fissa di casa, ma non su quella mobile.

Ma se desiderate una promozione mobile che vi consente di accedere ad una quantità di giga illimitati, ciò è possibile grazie alla soluzione TIM Unica Power. Si tratta di un servizio che potete aggiungere come supplemento al vostro normale piano tariffario, con l’aggiunta di soli 1.90 euro, ogni mese sul prezzo in abbonamento.

Sia per la rete fissa sia per quella mobile, il pagamento vi sarà mostrato in un’unica fattura.

Insomma niente di più comodo, tutti i servizi illimitati e l’attivazione della promo è assolutamente GRATUITA.

Anche questa soluzione sarà disponibile a tempo limitato fino al 24 Gennaio 2024.