Netflix, il servizio di streaming più diffuso e popolare al mondo, si prepara a dire addio a numerosi modelli di TV che non saranno più in grado di supportarlo.

La notizia è piuttosto recente e, sembra evidente, che abbia scaturito non poche reazioni negative da parte degli italiani.

Ad ogni modo, si tratta di una decisione che Netflix ha preso con cautela, in quanto la piattaforma mira ad ottimizzare il suo software utilizzando specifiche tecniche più avanzate.

Ma quali sono le Smart TV che non saranno più compatibili con il famoso servizio streaming?

Netflix: la lista delle TV non compatibili con la piattaforma

Netflix, ha provveduto a rilasciare una lista di tutti i modelli di Smart TV che, a partire dal mese di Febbraio 2024, non saranno più compatibili con la piattaforma.

L’app non sarà più presente su alcuni televisori Sony prodotti tra il 2011 e il 2013, di qualsiasi dimensione e numero di pollici. Inclusi anche i lettori Blu-Ray Sony.

Nello specifico, i modelli coinvolti sono:

Sony HX;

Sony EX;

Sony W.

Quindi, se possedete uno di questi televisori e notate problemi ad accedere alla piattaforma Netflix, sappiate che non si tratta di un disservizio.

Tutti coloro che dispongono di una delle TV presenti nell’elenco, hanno principalmente due opzioni per continuare a poter accedere alla piattaforma Netflix:

Cambiare il proprio televisore con un modello più recente e compatibile (sarebbe come tagliare la testa al toro);

con un modello più recente e compatibile (sarebbe come tagliare la testa al toro); Acquistare un Fire TV Stick che potete trovare facilmente su Amazon.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni a riguardo !