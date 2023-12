Netflix, classifica SERIE TV e FILM aggiornata: ecco i titoli migliori

Basterà aprire Netflix per notare quali sono i film e quali sono le serie TV attualmente più viste del momento. I nomi possono tornare familiari a molti ma qualcuno non lui conosce ancora. Proprio per questo abbiamo deciso di indicarli.

Netflix, ecco le top 5 di serie TV e film attualmente disponibili

Partendo proprio dalle serie, si parte dalla nuova stagione di Odio il Natale, con un’infermiera single che mente fingendo di avere un fidanzato e che ora sarà impegnata a trovarne uno prima che arrivi il Natale.

Al secondo posto nella lista delle serie ecco i nuovi episodi di The Crown, intenti a raccontare la vita della famiglia reale inglese sotto il regno della regina Elisabetta II.

Al terzo posto si conferma anche questa volta una nuova aggiunta, ovvero Uno splendido errore. Dopo essere andata a vivere insieme alla famiglia della sua tutrice legale in seguito ad un tragico evento, una ragazzina imparerà diverse cose sui sentimenti.

Una grande novità arriva arriva al quarto posto e sembra essere in salita. Si tratta di Yu Yu Hakusho. Il detective giovanissimo Yusuke Urameshi, morto dopo un gesto di altruismo, diventa detective nel mondo degli spiriti. Partirà un’indagine davvero interessante.

Knokke Off è la serie aggiunta di recente che invece si ritrova al quinto posto. In Belgio, durante il periodo estivo, degli amici si ritroveranno a scontrarsi con la realtà dell’età adulta tra aspettative e amori.

Passando ai film, la classifica è chiara. Il primo posto vede Julia Roberts e il film aggiunto di recente, ovvero Il mondo dietro di te. Al secondo posto invece c’è The Batman con Robert Pattinson.

Al terzo posto ecco In fuga con Babbo Natale. Occupa stabilmente il quarto posto tra i film Intreccio di destini. Il quinto posto invece vede un film divertente, ovvero Galline in fuga – L’alba di Nugget.