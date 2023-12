Il canone Rai, una delle tasse più odiate e discusse degli ultimi anni, subisce una fortissima svolta nel corso del 2024, con la possibilità comunque di approfittare di un risparmio più unico che raro, per alcuni fortunati utenti che ne potranno effettivamente fruire.

Per riuscire a comprendere appieno tutte le notizie, bisogna innanzitutto capire di cosa si tratta: il canone Rai viene definita come una tassa di possesso, ovvero un’imposta che tutti gli utenti devono versare nel momento in cui sono in possesso di un televisore all’interno della propria abitazione. Il suo costo, almeno fino al 2023, è di 90 euro, suddivisi in 10 rate fisse da 9 euro l’una, addebitate in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale, presente a questo link.

Canone Rai: il 2024 è un anno speciale

Il canone Rai si basa su una condizione necessaria atta al suo pagamento, infatti alla base della tassa si trova appunto il possesso di un televisore, che come tale deve essere presente all’interno della abitazione a cui viene addebitata la tassa. Se così non fosse, il consumatore ha pieno diritto di richiedere la totale esenzione dal pagamento, per ottenerla non deve fare altro che inviare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, in cui comunica l’effettivo non possesso della suddetta.

La stessa autodichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio, poiché a conti fatti si potrebbe incappare in una difficoltà di genere: il consumatore si ritroverebbe a pagare almeno i primi 6 mesi del canone Rai, a causa di un invio ritardato della dichiarazione, sebbene abbia diritto all’esenzione.