Euronics ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio, in termini di rapporto qualità/prezzo, mettendo sin da subito in mostra alcuni dei migliori sconti in circolazione, applicati anche sugli smartphone di ultima generazione.

Il volantino rispecchia alla perfezione le aspettative del consumatore, che si ritrova oggi a poter spaziare tra innumerevoli sconti e prezzi bassi dal risparmio praticamente assicurato. Coloro che oggi vogliono acquistare i prodotti migliori del momento, devono ricordare che gli stessi prezzi sono attivi sul sito ufficiale, così da poter ricevere la merce gratuita a domicilio.

Euronics, offerte a più non posso con tanti sconti speciali

La campagna promozionale di Euronics è indubbiamente una delle migliori in circolazione, attiva fino al 24 dicembre 2023 (fino alla mezzanotte considerando il sito ufficiale), tutti gli utenti hanno la possibilità di approfittare dei migliori sconti in circolazione. Gli smartphone proposti nel volantino appartengono più che altro alla fascia intermedia della telefonia mobile, come nel caso di Realme 11 Pro+ 5G, un validissimo compromesso per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, considerando appunto che bastano 419 euro per il suo acquisto.

Nel mentre si trovano anche altri modelli dello stesso brand a prezzi ugualmente interessanti, come Realme 11 Pro 5G, Realme C55, Realme C53, Realme C51 o Realme 11. Volendosi allontanare un attimo dal suddetto, sarà possibile acquistare Motorola Edge 30 Neo o Edge 40, disponibili a 229 e 299 euro. Tutte le offerte della campagna promozionale sono raccolte direttamente a questo indirizzo.