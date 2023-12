Unieuro si avvicina al Natale con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, per la sua grandissima capacità di avvicinare gli utenti all’acquisto nei vari negozi sparsi per il territorio, ed anche avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di alto livello, senza spendere troppo.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati nei negozi fisici di tutto il nostro paese, senza costi aggiuntivi di vario genere, come anche nel caso dell’ordine tramite il sito ufficiale, che prevede la spedizione gratuita a domicilio. Tutti i prodotti sono supportati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed oltretutto sono affiancati dall’essere no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Unieuro, che occasioni assurde con questo volantino

I Natalissimi di Unieuro rappresenta la migliore soluzione del momento per tutti coloro che vogliono acquistare i migliori prodotti, senza dover investire cifre troppo elevate. Tra i modelli inclusi in promozione troviamo tantissime categorie differenti, potendo difatti spaziare tra i televisori, con un 65 pollici QLED da soli 599 euro, passando anche per un notebook IdeaPad Slim 3, che viene proposto a soli 549 euro, oppure un robot aspirapolvere iRobot Roomba, dal prezzo finale di 359 euro.

Gli utenti che oggi vogliono acquistare uno smartphone, possono comunque fare affidamento su alcuni top di gamma, come Galaxy Z Flip5, che viene proposto a 899 euro, oppure anche galaxy S23 FE, nuovissimo modello appena giunto sul mercato, da 739 euro. Le altre offerte del volantino sono raccolte online sul sito.