Unieuro è lo store di fiducia, quello da cui corri se ti serve qualche dispositivo nuovo. Perché? Perché no! Presenta tantissimi prodotti tecnologici, tra elettrodomestici super avanzati per migliorare la tua casa e device come smartphone e laptop, troverai sempre quel che cerchi. L’assistenza è ottima e cordiale, in caso di problematiche puoi effettuare il reso del tuo prodotto, sia che tu lo abbia acquistato andando in un negozio Unieuro che sul sito.

Unieuro è poi così conosciuto per i suoi sconti sempre incredibili. Dispositivi tecnologici di ultima generazione ti aspettano a prezzi stracciati, più bassi della concorrenza. Basta solo concludere il tuo acquisto sul web o fare il tuo giretto in store per approfittarne. Ricorda, che se non avessi tempo, con l’opzione online riceverai il tuo ordine a casa in pochissimo tempo senza doverti scomodare!

Ultima chiamata sconti: approfitta delle promo Unieuro, scadono oggi

Vediamo cosa puoi trovare tra i dispositivi ancora in sconto solo per oggi da Unieuro. Che ne dici di uno smartwatch nuovo? Se adori i device della famosa mela puoi acquistare l’Apple Watch SE a 249,00 euro. Meglio un nuovo smartphone? Hai tantissima scelta. Potresti optare per il Samsung Galaxy Watch6 a 199,99 euro o, magari, se il tuo budget è molto ridotto se ti consigliamo il realme Note 50 a soli 99,99 euro. Devi fare un regalo ma non sai cosa acquistare? Che ne pensi degli Xiaomi Redmi Buds 4 Active, ottimi per un pensierino con il loro super prezzo di 19,99 euro. Periodo di comunioni? C’è anche l’iPad al prezzo allettante di 379,00 euro.

Tra le TV di ultima generazione altamente tecnologiche potresti aver persino difficoltà di scelta tanto sono i modelli! Potresti optare in particolare per la Smart TV TLC da 98″ a 1799 euro oppure per l’altrettanto potente, anche se più economica, Samsung Series 6 a € 499,90 da 50″. Le promozioni che troverai nel volantino qui sotto non segnalate con il bollino SOTTOCOSTO varranno ancora oggi! Per non confonderti di consigliamo di visitare il sito ufficiale Unieuro o cliccare direttamente questo link per accedere alle offerte attuali.