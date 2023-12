Per alcuni clienti di rete fissa dell’operatore telefonico italiano TIM è arrivata un’ottima opportunità. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova promo con cui questi utenti potranno attivare una super offerta di rete mobile, ovvero xTe TIM Cross Steel. Si tratta di un’offerta eccezionale e a basso costo, ma sarà disponibile per questi utenti soltanto per un periodo di tempo, salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’operatore.

TIM, arriva la super offerta xTe TIM Cross Steel per alcuni clienti di rete fissa

Per alcuni clienti di rete fissa, l’operatore telefonico TIM ha deciso di rendere disponibile all’attivazione la super offerta mobile xTe TIM Cross Steel. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero eccezionale e da non lasciarsi sfuggire. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione numerose cose ma ad un prezzo decisamente basso.

Nello specifico, il bundle di questa offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta, nonostante tutto ciò che offra, è di soli 5,99 euro al mese.

L’offerta in questione, come già detto, sarà disponibile all’attivazione soltanto per un periodo di tempo. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, la nuova offerta mobile di TIM sarà disponibile all’attivazione fino al 27 gennaio 2024. Ricordiamo che l’offerta xTe TIM Cross Steel sarà attivabile dai già clienti di rete fissa di TIM. Tuttavia, è necessario che gli utenti non abbiano già una sim attiva TIM.