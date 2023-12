Netflix ha recentemente arricchito il suo catalogo di giochi mobili gratuiti per gli abbonati, aggiungendo la trilogia di Grand Theft Auto (GTA) alla sua offerta. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è ora disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Netflix.

Questa collezione include le versioni rimasterizzate di tre titoli iconici della serie: GTA III, San Andreas, Vice City. Rockstar, società sviluppatrice, ha affermato che tali versioni presentano dei miglioramenti, come una nuova modalità di illuminazione che va ripristinare l’aspetto del cielo originale, portando indietro nel passato alle versioni originali.

Chi può provare GTA?

Gli abbonati a Netflix possono scaricare ogni gioco della trilogia individualmente, permettendo loro di godersi le avventure di GTA al proprio ritmo. Inoltre, Rockstar ha reso noto che Grand Theft Auto: The Trilogy è disponibile anche su dispositivi aventi sia iOS che Android. I clienti possono acquistare ciascun gioco separatamente su App Store e Google Play Store al costo di 19,99 euro ciascuno. Questa iniziativa consente non solo a chi ha Netflix di provare l’ebbrezza delle storie epiche criminali della serie senza costi aggiuntivi, ma anche a chi non ha sottoscritto alcun piano.

Trailer per il nuovo capitolo genera entusiasmo tra i fan

In attesa del lancio di GTA 6, alcuni appassionati hanno creato video trailer del gioco all’interno di GTA V, generando un notevole interesse online. Uno dei canali YouTube che ha realizzato questo genere di video è GTA Belgium, che ha ottenuto notevole attenzione per la sua abilità. Questa creazione è particolarmente sorprendente considerando che GTA V è stato rilasciato ormai molti anni. La differenza di qualità tra la versione più vecchia e quella futura è evidente, ma la maestria e l’attenzione nei dettagli nel video ricreato ha creato un clima di entusiasmo.

Mentre i fan aspettano con impazienza l’uscita ufficiale di GTA 6, programmata per il 2025, i trailer del gioco, fasulli e quello originale, stanno già guadagnando popolarità. Il video di inizio mese ha infatti ottenuto un enorme successo su Rockstar Games, registrando oltre 100 milioni di visualizzazioni nei primi giorni dalla pubblicazione. L’anticipazione ha alimentato l’entusiasmo della community di giocatori, aumentando ulteriormente le aspettative per il sesto capitolo.