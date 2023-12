L’iPhone 16, prossimo modello di punta di Apple, sembra destinato a rivoluzionare il mercato degli smartphone, introducendo importanti cambiamenti nel design e nell’esperienza utente. Con il presunto lancio previsto per settembre 2024, l’iPhone 16 non solo si distinguerà esteticamente, ma anche funzionalmente, con l’introduzione di nuovi elementi chiave che promettono di elevare l’esperienza degli utenti a un livello superiore.

Le novità in arrivo con l’iPhone 16

Uno degli elementi più significativi di questa prossima release è l’introduzione di due nuovi tasti: il tasto Azione, precedentemente riservato ai modelli Pro, e il tasto Cattura dedicato alla registrazione video. Quest’ultimo riveste un ruolo centrale nell’esperienza di registrazione video spaziale, una funzionalità di punta supportata da Vision Pro. Questo nuovo tasto, posizionato strategicamente sul lato destro in basso del dispositivo, sarà facilmente accessibile quando il telefono è tenuto in modalità orizzontale, rendendo la cattura di foto e video un’operazione più intuitiva e diretta. La notizia dell’introduzione del tasto Cattura aveva già destato l’interesse di molti, ma solo di recente si è compreso appieno il suo ruolo. E non è tutto.

Secondo le informazioni provenienti dalla newsletter di Mark Gurman, alcuni giornalisti statunitensi sono stati invitati da Apple a sperimentare la registrazione dei cosiddetti video spaziali utilizzando gli attuali iPhone 15 Pro e Pro Max. Questi video sono stati successivamente visualizzati su un prototipo di Vision Pro, suscitando reazioni entusiastiche per l’esperienza immersiva e coinvolgente che offrono, dando la sensazione di trovarsi fisicamente nel luogo della registrazione

La dedizione di Apple a questa nuova funzione è evidente nel fatto che ha deciso di implementare un tasto specifico, il tasto Cattura, sui prossimi iPhone 16. Questo tasto, a stato solido, fornirà feedback tattile grazie al Taptic Engine, garantendo una sensazione di clic senza la presenza di un vero pulsante fisico. Tuttavia, per evitare attivazioni accidentali, potrebbe essere implementato un sistema di rilevamento della pressione, richiedendo una pressione prolungata o una sequenza specifica di pressioni per attivare la funzione.

Un nuovo design

Il design delle fotocamere posteriori dell’iPhone 16 potrebbe subire anch’esso importanti modifiche, con l’ipotesi di una disposizione verticale delle lenti. Questa scelta non sarebbe solo estetica, ma funzionale, mirando a migliorare la cattura dei video spaziali. Con questo nuovo design i nuovi iPhone 16 potrebbero assomigliare ai precedenti iPhone 12 standard, con sensori più grandi e luminosi.

Non solo il design delle fotocamere, ma anche i sensori stessi potrebbero subire miglioramenti. La disposizione verticale consentirebbe di registrare video spaziali pronti per la visione su Vision Pro, una funzionalità attualmente riservata agli iPhone 15 Pro. Questo rappresenterebbe un salto significativo nella qualità della registrazione video e nell’esperienza di visione, posizionando l’iPhone 16 al centro dell’innovazione nel mondo degli smartphone.