Il recente problema riscontrato dagli utenti di Windows 11 riguardo alla connettività Wi-Fi con reti universitarie di grandi dimensioni ha sollevato preoccupazioni significative ed ha evidenziato una serie di sfide che si sono presentate con l’aggiornamento di dicembre 2023 di Windows 11, in particolare con le versioni KB5033375 e KB5032288.

Windows 11 porta malfunzionamenti al Wi-Fi universitario

L’aggiornamento mensile di Microsoft, noto come Patch Tuesday di dicembre 2023, ha introdotto la versione KB5033375 di Windows 11. Tuttavia, anziché risolvere o migliorare le funzionalità del sistema operativo, ha portato con sé un bizzarro bug che ha colpito la connettività Wi-Fi, in particolare con reti universitarie di grandi dimensioni. Le segnalazioni di problemi sono emerse rapidamente dopo il rilascio dell’aggiornamento, evidenziando difficoltà di connessione in reti medio-grandi, come quelle presenti in aziende e istituzioni accademiche.

Windows Latest, un portale di informazioni specializzato in notizie sul sistema operativo Windows, ha raccolto segnalazioni da parte dei lettori e del Feedback Hub di Microsoft. Gli utenti hanno lamentato varie problematiche, tra cui velocità di connessione estremamente basse, incapacità di accedere a pagine web e un aumento significativo di ping e perdita di pacchetti. E dopo alcune segnalazioni è diventato evidente come il problema non sembrava limitarsi a una specifica configurazione hardware o a un tipo di rete, ma piuttosto sembrava essere legato al sistema operativo Windows 11 stesso.

Questi problemi sembrano essere più evidenti nelle reti Wi-Fi universitarie con una configurazione complessa, caratterizzata da più access point collegati contemporaneamente.

I dettagli relativi a questi malfunzionamenti

Particolarmente colpiti sembrano essere i modem Qualcomm di generazioni precedenti, comunemente utilizzati nelle istituzioni scolastiche a causa del loro costo ridotto.

Al momento, Microsoft non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale in merito a questo bug. Gli utenti, tuttavia, hanno notato che il problema sembra essere presente in almeno due aggiornamenti di dicembre, sia nel Patch Tuesday di sicurezza (KB5033375) che nell’aggiornamento opzionale successivo di Windows 11 (KB5032288). La gravità del problema ha portato alcune università, tra cui l’Università di New Haven nel Connecticut, a consigliare agli studenti di disinstallare gli aggiornamenti di Windows 11 per evitare ulteriori complicazioni.

Questo nuovo problema di connettività Wi-Fi con reti universitarie su Windows 11 solleva interrogativi sulla qualità del controllo qualità degli aggiornamenti di Microsoft e sulla necessità di una risposta tempestiva per risolvere i disagi degli utenti colpiti. Aspettiamo ulteriori comunicazioni ufficiali da Microsoft e, nel frattempo, gli utenti sono invitati a monitorare attentamente eventuali aggiornamenti successivi che possano risolvere questo problema critico.