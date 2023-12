Mediaworld ha presentato il suo nuovo volantino dedicato alle promozioni di Natale: “Tech Sotto l’Albero”. Su di esso ci sono che una serie di offerte vantaggiose valide fino al 24 dicembre 2023, proprio per darvi la possibilità di recuperare tutti i regali fino all’ultimo momento.

In queste frenetiche giornate di shopping pre-natalizio, Mediaworld fornisce indicazioni su come garantire la ricezione degli acquisti in tempo per il Natale, sia optando per il ritiro gratuito in negozio, che per la consegna a domicilio.

Le offerte Mediaworld più allettanti in volantino

Il volantino “Tech Sotto l’Albero” di Mediaworld offre un’ampia gamma di prodotti tecnologici a prezzi scontati, rendendo più accessibili regali come auricolari, smartphone e laptop. Le indicazioni dettagliate per garantire la consegna entro Natale facilitano gli acquisti degli utenti. Una delle offerte più interessanti include le AirPods di seconda generazione in sconto a 109 Euro, invece dei 149 Euro del prezzo di listino. Per chi non abbandona mai la Samsung c’è lo smartwatch Galaxy Watch5 Pro con quadrante grande 45mm, pagabile 289 Euro, risparmiando 200 Euro sul costo iniziale di 499 Euro.

Parlando sempre di Samsung, troviamo sul volantino Mediaworld anche il Galaxy S23 Ultra da 256 GB alla bellezza di 999 Euro, con uno ribasso di 480 Euro. Meglio Apple? Allora potreste optare per l’iPhone 13 a 679 Euro con memoria da 128 GB, oppure per il MacBook Air da 13 pollici con capienza di 256 GB a 1179 Euro, 400 Euro in men rispetto al costo in listino.

In base ad ogni ordine cambiano i tempi di consegna. Per i prodotti disponibili immediatamente al ritiro, l’acquisto può essere completato entro il 23 dicembre, in alternativa consigliamo di recarsi in store. Gli ordini con articoli pesanti o di altre tipologie non sono garantiti per una consegna prima di Natale, ma sono comunque effettuabili per ricevere lo sconto. Se si vogliono conoscere tutti i dettagli o si vuole consultare l’elenco completo delle offerte, è possibile visitare il sito web di Mediaworld.