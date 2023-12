CoopVoce, che bomba la EVO 200 che costa 7 EURO al mese

CoopVoce, celebre gestore virtuale che opera in Italia, garantisce a tutti uno standard di rete davvero interessante appoggiandosi a TIM, e ora vuole continuare a dare il meglio. Il periodo di dicembre si sta dimostrando una miniera d’oro, soprattutto per via della nuova offerta promossa. Sul sito ufficiale infatti tutti gli utenti possono dare uno sguardo alle varie opportunità disponibili, che sono peraltro già famose da tempo.

Non c’è miglior modo per battere i concorrenti se non lanciando una delle nuove EVO, promozioni di punta di CoopVoce con minuti, SMS e giga. Ovviamente in questo caso c’è una scadenza, per cui bisogna sottoscrivere la promo quanto prima possibile.

CoopVoce, che bomba la nuova EVO 200: ecco cosa include al suo interno per 7,90 € al mese

Danno un’occhiata al sito ufficiale è facile venire a capo della proposta lanciata ultimamente, ovvero la nuova EVO 200. Sarebbe difficile fare meglio di quanto abbia fatto CoopVoce con questa promo, alla quale infatti non manca nulla per mettere in difficoltà anche i gestori più potenti.

Ricordiamo che al suo interno sono disponibili ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 1000 messaggi verso chiunque e 200 giga disponibili per la navigazione 4G. Il prezzo da pagare per avere questa straordinaria offerta mobile è di soli 7,90 € al mese. Di tempo ce n’è in abbondanza per sottoscriverla, siccome non sarà più disponibile a partire dall’11 gennaio 2024. Chiunque volesse sottoscriverla deve ricordare che c’è anche un costo di attivazione da pagare, ovvero di 10 € una tantum. Se volete velocizzare l’attivazione del vostro nuovo piano, scegliete una eSIM: sarà attivata subito9.