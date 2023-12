Il regista Zack Snyder ha rivelato di avere una passione per Fortnite. Per questo motivo, se mai si dovesse realizzare un film ispirato al battle royale, Snyder sarebbe fortemente interessato a dirigere la pellicola.

A lanciare la notizia ci hanno pensato i colleghi di IGN in seguito a una recente intervista rilasciata dal regista. Snyder ha confermato il proprio amore per i videogiochi e per Fortnite, quindi poter unire queste due passioni in un film sarebbe grandioso per lui.

Zack Snyder si è candidato come regista del film dedicato a Fortnite e ha svelato che apprezza particolarmente giocare al battle royale

Inoltre, il regista ha aggiunto che in seguito al debutto del nuovo film Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, Snyder vorrebbe realizzare alcune skin di Fortnite dedicate al film. Le sue dichiarazioni sono piuttosto chiare: “Fortnite è un mondo incredibile, ed è una distrazione incredibile per me. Ma è davvero fantastico, e l’alchimia che hanno creato là è davvero unica. Quando ho iniziato a giocarci, pensavo di sapere cosa fosse, e poi era qualcosa di completamente diverso“.

Per sua stessa ammissione, la sua passione per Fortnite è talmente grande da aver cercato di coinvolgere anche il figlio per giocare insieme. Tuttavia, il ragazzo non ha accolto gli inviti del padre e Snyder ha continuato a giocarci da solo. La sua skin preferita è quell di Mr. Meeseeks tratto da Rick and Morty mentre la sua modalità di gioco preferita è quella che non prevede le costruzioni.

Tuttavia, il battle roale di Epic Games non è l’unico videogioco di cui vorrebbe realizzare un film. Se potesse, Snyder trasformerebbe in pellicole anche Halo e Gears of War.