Unieuro apre le porte dei propri negozi al massimo risparmio possibile, mettendo subito sul piatto una campagna promozionale decisamente unica, con cui gli utenti riescono ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, a prezzi veramente convenienti per tutti.

Il volantino di casa Unieuro è uno dei migliori in circolazione, per la possibilità di accedere a prodotti di qualità, senza mai doversi minimamente preoccupare di quanto effettivamente investito. Gli acquisti possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici ed anche online, così da essere sicuri di non perdere mai nemmeno uno sconto a disposizione.

Unieuro, follia con le offerte al 90% di sconto

La campagna promozionale di Unieuro è senza dubbio una delle più allettanti ed interessanti, per la sua capacità di scontare i migliori prodotti, al giusto prezzo finale. Tra i dispositivi che potete trovare attualmente in promozione annoveriamo Redmi 12, che viene proposto a soli 169 euro, ma anche una selezione di modelli decisamente più costosi: Galaxy Z Flip5 ha un prezzo di 899 euro, oppure anche il nuovissimo Galaxy S23 FE, oggi viene commercializzato a 739 euro.

Nel mezzo si trovano i vari Xiaomi 13T, proposto a 499 euro, Galaxy A33 a 239 euro, Redmi Note 12 Pro a 369 euro, passando per Honor 90 Lite o similari, come il bellissimo Oppo Reno10, che viene proposto al pubblico a 379 euro. Se volete conoscere da vicino il volantino Unieuro, potete comunque approfittare delle pagine che trovate inserite sul sito ufficiale dell’azienda stessa.