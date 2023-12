Il gruppo francese Iliad ha finalmente formalizzato una proposta di fusione con il gruppo Vodafone per le attività in Italia, annunciando la creazione di una nuova entità denominata NewCo. Questa mossa è stata accolta con l’approvazione unanime del consiglio di amministrazione di Iliad e del suo principale azionista, Xavier Niel.

Consolidamento e opzioni strategiche per il futuro tra Iliad e Vodafone

La risposta di Vodafone a questa proposta è stata misurata, con la società che ha indicato la sua volontà di consolidare il mercato in situazioni in cui non è possibile ottenere un adeguato ritorno sugli investimenti. Vodafone ha confermato di essere aperta a esplorare diverse opzioni, inclusa la fusione o la cessione delle attività in Italia, ma ha sottolineato che non c’è alcuna certezza sull’esito di eventuali transazioni.

L’operazione proposta valuta Vodafone Italia a 10,45 miliardi di euro, considerando anche il debito. Secondo i dettagli della proposta, Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale della nuova società, insieme a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e un finanziamento soci di 2,5 miliardi. D’altro canto, Iliad Italia verrebbe valutata a 4,45 miliardi di euro, e anche Iliad otterrebbe il 50% del capitale sociale della NewCo, con un pagamento in contanti di 500 milioni e un finanziamento soci di 2 miliardi.

Thomas Reynaud, CEO del Gruppo Iliad, ha sottolineato l’importanza di creare un operatore di telecomunicazioni più innovativo nel contesto italiano. La NewCo, derivante dalla fusione di Iliad e Vodafone, sarebbe impegnata nell’accelerare la transizione digitale del paese, con investimenti previsti di oltre 4 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Questi investimenti saranno concentrati sulla fibra ottica e lo sviluppo del 5G, riflettendo l’impegno a lungo termine per costruire un’infrastruttura di comunicazione all’avanguardia.

Il futuro del panorama delle telecomunicazioni in Italia

L’offerta di fusione ha avuto un impatto positivo sulle azioni di Vodafone, che hanno registrato un progresso del 4,5% alla Borsa di Londra. La proposta di Iliad include anche la possibilità per Iliad di esercitare un diritto di opzione sulla partecipazione di Vodafone nella NewCo, generando ulteriori liquidità se l’opzione venisse completamente esercitata.

La proposta di fusione tra Iliad e Vodafone rappresenta un momento cruciale nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Sebbene la decisione finale debba ancora essere raggiunta, la creazione di una nuova entità promette di portare innovazione, investimenti significativi e una maggiore competitività nel mercato delle telecomunicazioni italiano. L’evoluzione di questa situazione sarà sicuramente seguita con interesse, poiché potrebbe plasmare il futuro delle comunicazioni in Italia.