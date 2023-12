WhatsApp, le funzioni NASCOSTE del 2023 che devi conoscere

Dopo gli aggiornamenti dell’ultimo periodo bisogna concentrarsi su quello che c’è al di fuori di WhatsApp e che può essere attualmente molto utile. Il colosso della messaggistica istantanea è stato in grado di riportare tantissime vittorie nel salvaguardare i suoi utenti, soprattutto dallo spionaggio.

Chi prima riusciva ad entrare nelle conversazioni altrui, oggi non può più farlo, ma a quanto pare esiste una soluzione alternativa anche se meno invasiva. Questa fa parte di una delle tre funzionalità che oggi dovete assolutamente scoprire.

WhatsApp e quelle tre funzioni che tutti dovrebbero conoscere per avere di meglio

Bisogna partire dalla prima applicazione da scaricare, che in questo caso è Whats Tracker. Questa piattaforma, gratuita per tutti, permette di avere ogni volta la possibilità di sapere quando la persona che si sceglie di controllare decide di effettuare l’accesso a WhatsApp o magari di uscire dall’app. Arriverà una notifica sul vostro smartphone se ad esempio il vostro partner entrerà su WhatsApp improvvisamente. Non ci saranno dunque più segreti in merito ai suoi movimenti.

Un’altra applicazione che potrebbe certamente rendere tutto molto più semplice si chiama Unseen. Questa fantastica piattaforma vi consente di restare aggiornati su tutto quello che vi scrivono su WhatsApp, senza però fare l’accesso all’applicazione ufficiale. Sarà in questo modo che non risulterete mai online e che soprattutto non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

Infine la soluzione migliore per recuperare i messaggi che vi eliminano di proposito dalla chat per non farveli leggere è WAMR. Questa applicazione però consente il recupero solo se è installata prima che avvenga la cancellazione.