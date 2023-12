In concomitanza con l’arrivo del periodo più festivo dell’anno Unieuro ha deciso di lanciare un nuovo volantino con delle offerte imperdibili definite come i “Natalissimi” prodotti che saranno in offerta fino al 24 Dicembre a costo davvero ribassato e dunque molto appetibili per chiunque, nel volantino sono annoverati tantissimi prodotti tra cui smartphone e tablet, scopriamo insieme alcuni dei prodotti più accattivanti.

Apple e Android

L’iPad di nona generazione con schermo da 10,2 pollici WiFi con 64Gb di storage viene proposto a 349 euro con un calo dunque di 90 euro rispetto ai 439 di partenza, a quest’ultimo possiamo aggiungere il Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2022 da 64 gigabyte che è disponibile a 249,90 euro con un abbassamento di prezzo pari a 200 euro da quello di listino.

Cambiando genere poi abbiamo l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, a 239 Euro, 50 Euro in meno dai 289 Euro di listino affiancato poi dalla variante da 44mm che viene venduto a 259 euro con un abbassamento di 60 euro sul prezzo di listino.

In ultima istanza abbiamo poi gli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 12 a 199,99 Euro, con un abbassamento di prezzo di 100 euro e l’iPhone 15 che viene venduto a 899 euro nella versione da 128gb da un prezzo di partenza di 979 euro.

Se dunque foste interessati affrettatevi subito e procedete all’acquisto del prodotto che vi interessa dal momento che le offerte termineranno il 24 Dicembre dunque mancano pochi giorni e i prezzi in alcuni casi sono davvero competitivi, trovate il resto dei prodotti sul volantino messo in circolazione da Unieuro.