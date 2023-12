GTA 6 è senza ombra di dubbio il videogame più atteso del momento. I fan infatti, sono davvero elettrizzati per la sua prossima uscita e non vedono l’ora di provarlo.

Basta pensare al fatto che già solo il primo trailer del gioco pubblicato su YouTube, è riuscito a raggiungere più di 100 milioni di visualizzazioni in sole ventiquattro ore.

Un numero che è stato superato solo dal supergruppo K-Pop BTS, da sempre praticamente imbattibili.

Rockstar ha infatti, ampie aspettative di successo e di guadagno per GTA 6, per il quale è arrivata ad investire più di 2 miliardi di dollari per il suo sviluppo.

GTA 6: Principali caratteristiche secondo i fan

Secondo i commenti postati dai fan sotto il video/ trailer di GTA 6, il gioco sarà:

Più Potente. Già dal video pubblicato su YouTube è possibile notare l’enorme salto di qualità grafica. Il gioco si prepara ad essere molto più potente del precedente;

La mappa di GTA 6, sarà una delle più ampie mai realizzate da Rockstar. L’area di campagna sarà più vivace e realistica rispetto a quella di GTA 5.

, sarà infatti possibile salutare o inimicarsi i vari . Miglioramento della qualità.

Dal punto di vista estetico il gioco sarà molto più gradevole da vedere, anche l’acqua avrà una grafica nettamente migliore rispetto a prima.

Insomma le aspettative a riguardo sono davvero molto alte. Non ci resta che stare a vedere e aspettare l’uscita del videogame che è quasi alle porte.