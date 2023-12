I nuovi AirPods 4 saranno presentati ufficialmente nel 2024 e presenteranno una struttura completamente nuova, in termini di design, hardware e funzionalità.

Nello specifico, il design delle nuove AirPods di quarta generazione assomiglierà a quello degli AirPods Pro, nel dettaglio:

Lo stelo sarà più corto , così da diventare più leggeri e meno ingombranti;

sarà , così da diventare più leggeri e meno ingombranti; Il microfono sarà aggiornato, diventando assolutamente più potente e garantendo un audio più nitido e chiaro;

sarà aggiornato, diventando assolutamente più potente e garantendo un Nuovi gommini in silicone, particolarmente richiesti dai clienti, per una migliore presa;

particolarmente richiesti dai clienti, per una migliore presa; Una custodia completamente riprogettata con porte USB Type-C e altoparlanti che attivano una sirena per localizzare i dispositivi.

AirPods 4: nuove caratteristiche lato software

Per quanto riguarda l’aspetto funzionale delle nuove AirPods 4, questo prevede:

L’aggiunta della cancellazione attiva del rumore (ANC) che isola l’ascoltatore e rimuove il rumore di fondo nel corso della riproduzione;

che isola l’ascoltatore e rimuove il rumore di fondo nel corso della riproduzione; Un nuovo aggiornamento che rende i dispositivi dei veri e propri apparecchi acustici. Infatti, è previsto con la nuova riprogettazione un test dell’udito accurato. Utile per aiutare gli utenti a comprendere se hanno una perdita dell’udito e necessitano così di un’ ulteriore assistenza medica.

Insomma, l’ obiettivo principale degli AirPods 4 è sicuramente quello di migliorare le proprie caratteristiche hardware e software, al fine di garantire un’esperienza d’uso più coinvolgente e professionale per i propri utenti.

I nuovi auricolari debutteranno probabilmente nella seconda metà dell’anno, insieme al nuovo iPhone 16. Anche se non sappiamo ancora con precisione quando e in ocassione di quale evento.

Insomma le aspettative a riguardo sono davvero molto alte e, anche se ci sarà da aspettare un po di più, ne varrà sicuramente la pena !