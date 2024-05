Il giovane operatore virtuale Ops! Mobile ha deciso di lanciare qualcosa di nuovo e inatteso, parliamo delle eSIM internazionali, le quali offrono ovviamente delle promo ad hoc per navigare all’estero sia che siate in Europa che fuori dall’Europa, queste ultime sono attivabili direttamente dall’app MyOps che si può scaricare da Play Store e App Store.

Per l’occasione Ops! ha deciso di rinnovare anche l’applicazione e la piattaforma, adesso è possibile infatti attivare una SIM fisica ed una eSIM tramite SPID ed anche controllare credito e consumi direttamente in app.

Le tariffe di Ops!

Ovviamente le tariffe all’estero variano a seconda del paese e degli accordi che Ops! ha stretto, vediamo quali vengono offerte ai clienti, sono disponibili tre possibilità: senza scadenza, Una tantum e Abbonamento (con 35% di sconto), vediamo un esempio usando come riferimento il caso estremo, ovvero la copertura globale in 102 Paesi:

Piano regionale Globale (102 Paesi) Una tantum: 1 Gb (7 giorni): 14,66€ 3 Gb (30 giorni): 37,94€ 5 Gb (30 giorni): 58,17€ 10 Gb (30 giorni): 101,92€ 20 Gb (30 giorni): 174,49€ Abbonamento: 1 Gb (settimanale): 11,02€ 3 Gb (mensile): 28,50€ 5 Gb (mensile): 43,70€ 10 Gb (mensile): 76,57€ 20 Gb (mensile): 131,10€



Ovviamente il piano locale non è presente in quanto si tratta di un bundle globale in questo caso.

L’acquisto ovviamente avviene direttamente in App tramite la scansione del codice Qr in app o ricevuto tramite mail, la velocità varia a seconda del paese in cui vi trovate, ad esempio in Italia appoggiandosi a Iliad, Vodafone e WindTre supporta la rete 4G, ma in Francia invece arriva il supporto alle reti 5G.

Se siete interessati magari poichè in procinto di uscire dall’Italia o dall’Europa ora avete una valida opzione da sfruttare, l’applicazione è ovviamente scaricabile dal Play Store o dall’App Store, per attivare il tutto vi basterà scegliere l’opzione inerente all’interno dei vari menù, scegliendo ovviamente il piano più congeniale alle vostre esigenze, ricordiamo che all’interno dei confini europei è presente il Roaming Zero.