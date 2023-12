iOS 17 ha introdotto una serie di funzionalità fotografiche che potrebbero non essere ancora ampiamente conosciute dagli utenti. Scopriamo insieme quali sono queste possibilità per sfruttare al massimo le capacità fotografiche del proprio iPhone.

Le funzionalità per foto su iOS 17

Una delle caratteristiche più interessanti è il riconoscimento degli animali nelle foto. Questa funzione ti consente di identificare e organizzare le immagini che includono animali, come ad esempio il proprio gatto o cane. Per accedere a questa opzione, basta aprire l‘app Foto e andare alla sezione “Album”. Qui sarà possibile trovare un album specifico chiamato “Persone e animali domestici”, suggerito automaticamente dal sistema. Una volta all’interno di questo album, si potranno visualizzare tutti gli scatti che includono gli amici domestici, rendendo più facile trovare e condividere le foto dei propri amici animali.

Un’altra funzione intrigante è la possibilità di trasformare i soggetti delle foto in sticker. Ad esempio, se si ha una foto del proprio gatto che piace particolarmente, è possibile creare uno sticker ritagliando l’immagine direttamente dall’app Foto. Per farlo, basta aprire la foto desiderata, tenere premuto sul soggetto che si vuole trasformare in sticker; quindi, toccare l’icona della freccia verso destra e seleziona l’opzione “Aggiungi adesivo”. Questo consente di personalizzare le proprie conversazioni e condividere in modo divertente le proprie immagini preferite.

Un’altra opzione utile che molti potrebbero non conoscere è la possibilità di ritagliare le foto con un semplice tap. In passato, questo processo richiedeva diversi passaggi, ma su iOS 17, è diventato estremamente intuitivo. Basta aprire l‘app Foto, visualizzare l’immagine che si desidera ritagliare, quindi effettuare uno zoom con le dita. A questo punto gli utenti potranno notare un comodo tasto “Ritaglia” che comparirà in alto a destra. Questo semplifica notevolmente il processo di modifica delle immagini e consente di ottenere rapidamente il risultato desiderato.

Le funzionalità fotografiche avanzate offerte da iOS 17 possono davvero migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti con l’app Foto. Dal riconoscimento degli animali alla creazione di sticker personalizzati, passando per il ritaglio facile e veloce, ora si hanno a propria disposizione una serie di “trucchi” molto validi per elevare il livello delle proprie foto su iPhone.