WhatsApp, con oltre 2 miliardi di utenti mensili, è diventata una parte essenziale della nostra vita digitale. Il nostro uso è così continuo che spesso non badiamo ad aspetti fondamentali come la privacy e la sicurezza.

Per quanto il Team Meta, azienda proprietaria di WhatsAPP, monitori costantemente il livello di protezione e aggiunga sempre nuove funzioni, c’è sempre un piccolo rischio che qualcuno possa entrare nei nostri account e spiarci. Ci sono delle piccole accortezze che gli utenti possono applicare per evitare che questo accada.

Cosa fare esattamente per non farci spiare su WhatsApp

La prima cosa da fare è evitare che qualcuno sbirci la tua foto profilo. Dovrai andare sulle “Impostazioni” di WhatsApp, selezionare la voce “Privacy” e poi cliccare su “Immagine del Profilo”. Da qui, puoi scegliere con quali contatti condividere la tua immagine personale, in modo che chi non è in rubrica non possa accedervi. Un secondo ed importante step prevede la protezione della tua posizione. Ti basterà recarti nuovamente nelle “Impostazioni” per poi passare alla sezione “Posizione”.

Qui, puoi scegliere tra opzioni come “Chiedi la prossima volta quando condivido”, “Mentre usi l’app” o “Mai”, così da poter gestire come la tua posizione viene condivisa. WhatsApp, come forse già saprai, utilizza la crittografia end-to-end, il che significa che solo tu e il destinatario legittimo potete leggere i messaggi. Questo assicura che i contenuti siano accessibili solo agli utenti autorizzati e ti dovrebbe dare una maggiore sicurezza. Ricorda inoltre di non condividere mai il codice di registrazione o il PIN della verifica in due passaggi con nessuno.

In ultimo, verifica regolarmente i dispositivi collegati al tuo account WhatsApp. Nelle impostazioni, vai su “Dispositivi collegati” per assicurarti che solo dispositivi autorizzati abbiano accesso al tuo account. Rimuovi immediatamente eventuali dispositivi sospetti. Potrà sembrare banale, ma facendo attenzione a questi dettagli e personalizzando le tue impostazioni di privacy, puoi contribuire a mantenere al sicuro la tua esperienza su WhatsApp.