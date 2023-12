Qualche settimana fa Rockstar Games ha rilasciato l’attesissimo trailer di GTA 6. Tuttavia ciò mostrato nel video ha fatto temere i fan che una console non possa sostenere tale qualità grafica.

Al contrario di Ps5 dove sia la versione con il lettore che quella digital hanno le stesse caratteristiche, ciò non si può dire per Xbox. Infatti quello di cui hanno paura gli amanti della serie è che il prodotto di Rockstar sia troppo potente per la Xbox Series S. Quest’ultima, infatti, possiede delle qualità nettamente inferiori alla Series X.

Nelle varie community si è discusso anche di tutto ciò, dato che molti sono rimasti fermi su questa teoria mentre altri hanno ipotizzato che dato che il gioco verrà rilasciato prima per console e dopo per computer Rockstar lo ottimizzerà proprio per le suddette e che quindi saranno tutte in grado di supportarlo.

GTA 6 è veramente così grande?

Non ci sono dubbi, il nuovo gioiello della saga di GTA sembra veramente incredibile. In effetti dopo l’uscita di Red Dead Redemption 2, gioco rilasciato 5 anni fa ma che ancora fa scuola nel suo genere, non possiamo che aspettarci un altro capolavoro dallo studio statunitense.

Dal trailer di GTA 6 emergono dettagli incredibili, dagli effetti particellari fino ai volti dei personaggi, passando però, attraverso la nuovissima e spettacolare fisica dei capelli. Non stupisce che all’inizio si pensasse che neanche le console di attuale generazione potessero riuscire a far girare questo gigante videoludico.

GTA 6 uscirà nel 2025 e quello che i fan sperano è che i lavori procedano speditamente, affinché chiunque possa sperimentare il nuovo prodotto Rockstar.