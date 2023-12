Con il termine Fediverso si intende indicare un universo digitale decentralizzato, diverso dai social network mainstream e che consente a tutti i suoi utenti di avere un maggiore controllo sui propri dati.

Potremmo dire che si tratta di una valida alternativa all’internet delle big tech.

A tal proposito, risultano davvero interessanti le opinioni di due dei più grandi imprenditori digitali del mondo: Mark Zuckerberg e Elon Musk.

Il primo, sostiene da tempo che il futuro di Internet sarà rappresentato da un metaverso ancora più immersivo e coinvolgente, in cui verranno spese molte più risorse.

Elon Musk, invece, immagina un futuro privo di spam e bot, privatizzato e con molta meno moderazione rispetto a quella attuale.

Ma è possibile che ci troveremo a fare i conti con una terza alternativa, con caratteristiche molto diverse da quelle esposte. Stiamo parlando del Fediverso.

Il Fediverso: una panoramica generale

Il Fediverso è composto da spazi digitali basati su software open source che vengono ospitati su server indipendenti decentralizzati, noti come istanze. Questi spazi digitali possono assomigliare a piattaforme che abbiamo già imparato a conoscere, come:

Il microblogging di Twitter, con Mastodon , ma anche Pleroma e Misskey;

, ma anche Pleroma e Misskey; Il forum Reddit, con Lemmy;

Ambienti che ricordano Facebook, come Friendica e Hubzilla;

e Hubzilla; YouTube con Peer Tube;

Instagram con Pixelfed.

La differenza principale di questi server è che non appartengono ad alcuna azienda e non si basano su logiche di profitto. Offrono così un’esperienza completamente diversa da quella a cui siamo abituati.

Innanzitutto, per esempio, consentono agli utenti di avere un controllo maggiore sui servizi e su qualsiasi dato condiviso.

Un più, le comunicazioni tra i diversi spazi digitali risulta essere assolutamente più fluido, questo perché i protocolli di comunicazione su cui si basano, seguono uno standard aperto.

Insomma, il Fediverso attualmente è ancora poco conosciuto ma, per chiunque fosse interessato, rappresenta una valida alternativa alle piattaforme tradizionali.