Amazon riduce vertiginosamente il prezzo del rasoio elettrico Braun Series 7, un prodotto di alta qualità che fa della versatilità il proprio punto di forza, essendo molto vario e compatibile con la maggior parte degli utenti sul territorio. All’interno della confezione si possono difatti trovare svariati accessori interessanti, come i quattro pettini differenti, che permettono di raggiungere altrettante altezze, passando per il rasoio manuale, per definire i dettagli e non solo.

Il Braun Series 7 è un rasoio elettrico che può essere utilizzato sia per regolare la barba che i capelli, funziona a batteria, ciò permette di utilizzarlo senza doverlo collegare fisicamente ad una presa a corrente, sfruttando la basetta inclusa in confezione per l’eventuale ricarica. Essendo un prodotto dalle ridotte dimensioni, il trasporto è facilitato dalla presenza di una comodissima custodia, che ne permetterà il posizionamento ovunque si desideri.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Rasoio elettrico Braun Series 7, il prezzo su Amazon è conveniente

L’offerta attivata su Amazon vince decisamente a mani basse in confronto a quanto visto in passato, infatti il prezzo più basso recentemente raggiunto era di 92,31 euro, oggi gli utenti lo possono acquistare a 54,99 euro, con una riduzione ulteriore del 40%, e senza modifiche negli accessori o nella completezza della confezione.

Compralo su Amazon

La regolazione della lunghezza del taglio può essere impostata direttamente dal rasoio stesso, con ben 40 impostazioni differenti che presentano intervalli di precisione di soli 0,5 millimetri. Il prodotto è impermeabile al 100%, ciò permette ad esempio di utilizzarlo sotto la doccia, o anche ad esempio con schiuma da barba o con il viso completamente bagnato, senza interferenze nella resa finale.