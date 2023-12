Il fondatore di Nothing, Carl Pei, ha annunciato la presenza del marchio al Mobile World Congress 2024 (MWC), svelando un misterioso evento che si terrà il 27 febbraio. L’invito ai giornalisti non offre dettagli specifici sulla natura dell’annuncio, ma le speculazioni indicano che potrebbe riguardare la terza generazione del Nothing Phone.

Il misterioso annuncio di Carl Pei

Carl Pei ha affermato “Nothing to see” (“niente da vedere”), mantenendo il segreto su cosa presenterà durante l’evento. Le immagini associate all’invito mostrano una persona che scatta una foto con uno smartphone, suggerendo l’importanza delle capacità fotografiche del dispositivo.

È interessante notare che Carl Pei aveva precedentemente svelato il processore di Nothing Phone al MWC 2023, quindi non è da escludere che l’azienda possa rivelare alcuni dettagli chiave del nuovo dispositivo durante l’evento di quest’anno.

Tuttavia, è importante rimanere cauti, poiché Nothing ha già sorpreso in passato con annunci che si sono rivelati diversi dalle aspettative, come nel caso di Nothing Apparel.

Un’occhio al passato per prevedere (forse) il futuro

La compagnia infatti, come sappiamo nota per il suo ingresso nel mercato dell’elettronica con smartphone e gadget innovativi, si distingue anche per la sua incursione in prodotti più unici. Un esempio recente è il lancio della birra Nothing, seguito poi dal progetto Nothing Apparel.

In questa avventura, Nothing ha collaborato con il team di Teenage Engineering per creare “un abbigliamento da lavoro che vogliamo indossare anche quando il lavoro è finito”.

Nothing Apparel rappresenta una linea di abbigliamento di alta qualità, progettata per resistere nel tempo, che al momento comprende due modelli principali. Il primo è il Nothing Labcoat, un camice da laboratorio trasparente che incarna i principi di design ispiratori di Nothing e si ispira agli stabilimenti IBM degli anni ’70. Il secondo è il berretto trasparente Nothing Cap. Nel futuro, la collezione si espanderà per includere cappotti, pantaloni, zaini e altri articoli.

Anche qui, come parte di una strategia di marketing ben studiata, il lancio di Nothing Apparel è stato inizialmente limitato. Dopo un’anteprima privata a Londra e una vendita limitata di alcuni capi presso il Dover Street Market, ora è possibile acquistare questi prodotti sullo store ufficiale, al prezzo di 199€ per il Labcoat e 40€ per il Cap.

Con queste premesse, nonostante le speculazioni, l’evento attuale potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Cosa significa ‘Nothing to See’ per gli appassionati di tech

Il MWC è un palcoscenico importante per le aziende tech, e l’annuncio potrebbe contribuire a creare un forte impatto mediatico. Non resta che attendere il 27 febbraio per scoprire cosa Carl Pei e il team di Nothing hanno in serbo per il pubblico.

L’invito al MWC 2024 suscita curiosità e anticipa un evento che potrebbe portare significativi sviluppi nel panorama degli smartphone. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e svelamenti che potrebbero definire il futuro del marchio nel settore mobile.