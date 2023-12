Whatsapp, l'app di messaggistica sta per trasformarsi in Instagram

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea lanciata nel 2009, ha trasformato il modo in cui le persone comunicano a livello globale. Facendo leva su una semplice connessione internet, consente agli utenti di scambiarsi messaggi di testo, vocali, foto, video e molto altro con chiunque nel mondo. La sua evoluzione continua, con aggiornamenti regolari, riflette l’impegno del team di sviluppatori di Meta nel migliorare costantemente l’esperienza di miliardi di utenti.

Whatsapp: come saranno i filtri?

La novità più recente annunciata da WhatsApp riguarda l’introduzione di filtri nell’app, una funzionalità che promette di rendere l’uso dell’applicazione ancora più piacevole e versatile. Questi sono destinati a rivoluzionare l’interfaccia utente, rendendo l’esperienza più fluida e personalizzabile.

Questi filtri, che saranno disponibili sia per utenti Android sia per quelli Apple, si concentreranno in particolare sulla sezione degli aggiornamenti di stato. La nuova interfaccia presenterà una serie di opzioni organizzate verticalmente, che consentiranno agli utenti di filtrare e categorizzare gli aggiornamenti di stato in modo più efficiente. Le categorie includeranno:

Tutti: Visualizza gli aggiornamenti di stato condivisi da tutti i contatti in rubrica. Recente: Ordina gli aggiornamenti di stato in base al momento della loro pubblicazione. Visualizzato: Elenca gli aggiornamenti di stato che l’utente ha già visto. Disattivato: Mostra tutti gli aggiornamenti di stato che sono stati disattivati dall’utente.

Questa funzionalità è pensata per migliorare l’organizzazione e la fruibilità degli aggiornamenti di stato, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni desiderate. I filtri offriranno una maggiore personalizzazione, consentendo agli utenti di rimanere aggiornati con i loro contatti in modo più mirato e organizzato.