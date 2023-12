Dopo l’amara delusione di Cowboy Bebop, Netflix ha segnato una rivalsa epica nel mondo dei live action ispirati a manga e anime con il successo di Yu Yu Hakusho. Mentre il primo adattamento aveva messo in dubbio la capacità della piattaforma di affermarsi in un ambiente dominato da emittenti nipponiche come la TBS, Yu Yu Hakusho si è rivelato un’operazione riuscita. Esso è infatti diventato un altro tassello importante nell’espansione dell’offerta di Netflix nel genere.

Netflix, dopo i fallimenti, ha adottato una strategia a doppio binario per recuperare terreno. Da un lato, ha concesso una seconda chance a Tomorrow Studios, la casa di produzione di Itv responsabile di Cowboy Bebop, permettendo loro di imparare dagli errori commessi. Dall’altro, ha scelto di collaborare più intelligentemente con esperti del settore giapponese, approdando così a successi come One Piece e Yu Yu Hakusho.

Il Successo di Yu Yu Hakusho su Netflix

La miniserie di Yu Yu Hakusho, disponibile sulla piattaforma dal 14 dicembre, ha conquistato il pubblico e la critica. Sviluppata da Kazutaka Sakamoto ed Akira Morii, scritta da Tatsurō Mishima e diretta da Shō Tsukikawa, la serie ha dimostrato di giocare sul sicuro, riuscendo a centrare l’obiettivo. Con un budget contenuto e una stagione di soli cinque episodi, Netflix ha sfruttato appieno il potenziale di questo celebre shonen.

Yu Yu Hakusho, originariamente creato da Yoshihiro Togashi, è appunto uno degli shonen più amati della storia dei manga. La trama, che inizia come un tipico school drama focalizzato sui bulli del liceo, si evolve rapidamente in un action horror soprannaturale, coinvolgendo teenager e creature sovrannaturali. La serie Netflix, seppur con alcune libertà creative, è stata elogiata per la sua narrativa avvincente e il rispetto per l’opera originale.

Netflix ha anche dimostrato attenzione nella scelta del cast, con attori del calibro di Shuhei Uesugi, Takumi Kitamura, Kanata Hongō, Jun Shison e Go Ayano appartenenti alla prima generazione. Quest’ultimo, un ex atleta e attore esperto di arti marziali, ha portato un tocco autentico al personaggio di Toguro, contribuendo al successo complessivo della serie. Grazie a Yu Yu Hakusho, Netflix ha dimostrato che può apprendere dagli errori e trasformare un “piano B” in un successo. La serie ha conquistato sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori, consolidando la presenza della piattaforma streaming nel mondo dei live action ispirati a manga e anime.