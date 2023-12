Se state cercando una lampada da inserire sulla vostra scrivania, non dovete far altro che dare un’occhiata sulla piattaforma Amazon.

Quest’ultima sta infatti proponendo una lampada LED da scrivania ad un prezzo inferiore di 30 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lampada LED in offerta su Amazon

La lampada in questione dispone di 50 Modalità di Illuminazione Personalizzabili: tramite il controllo touch della lampada da scrivania, devi solo toccare per soddisfare le tue esigenze di illuminazione. Dalla luce calda da 3000K alla luce bianca da 6000K, puoi abbinare la luminosità e il colore come preferisci, permettendoti di divertirti lavorando, dipingendo e studiando sotto la luce. La lampada scrivania led ha una funzione di memoria e alla successiva accensione avrà ancora la luce che preferisci.

Con l’aiuto della tecnologia avanzata, abbiamo completamente aggiornato perle della lampada, struttura e l’angolo di rotazione. La nostra luce scrivania utilizza 100 perline di alta qualità risparmio energetico, dicendo addio all’abbagliamento, allo sfarfallio e ai rischi della luce blu dalla radice. Un elevato indice di resa cromatica presenta colori delicati. Protezione efficace degli occhi e riduzione dell’affaticamento, anche con un uso prolungato.

Il design a doppia testa e la potenza elevata di 12W possono illuminare l’ambiente circostante. Puoi regolare liberamente l’angolo di illuminazione per soddisfare meglio le diverse esigenze di illuminazione. Con un clic attiva la modalità di lettura a luce calda 4000K, permettendoti di immergerti nel mare dei libri. Dotato di un timer da 45 minuti, che rende più comodo spegnere la luce. Seguendo questo link la potrete acquistare al prezzo di 29.99 euro.