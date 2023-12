Il celebre milionario in Dogecoin (DOGE), Glauber Contessoto, noto per aver guadagnato milioni grazie all’ascesa di Dogecoin, ha subito una perdita di circa 3 milioni di dollari nel 2021. Tuttavia, nonostante questa battuta d’arresto, Contessoto rimane ottimista e ha rivolto la sua attenzione verso un nuovo progetto: il NuggetRush (NUGX). L’obiettivo è recuperare tutte le ricchezze perse.

Il Declino di Dogecoin e la scommessa su NuggetRush

Quando Glauber Contessoto ha inizialmente investito in Dogecoin, il prezzo era di soli 5 centesimi. Durante l’impennata dovuta al sostegno di Elon Musk, il suo portafoglio ha poi raggiunto cifre milionarie. Successivamente, con la crisi delle criptovalute e le sfide normative, il valore del portafoglio è sceso di circa 3 milioni di dollari. Nonostante questa perdita, Glauber continua a credere in Dogecoin, ma sta cercando di diversificare i suoi investimenti.

La sua attenzione si è ora rivolta a NuggetRush (NUGX), un nuovo progetto di meme coin con un modello di gioco play-to-earn. Contessoto è particolarmente interessato alle caratteristiche innovative che comprendono un gioco in cui gli attori estraggono pietre preziose da scambiare con denaro. Questo approccio DeFi, che integra il metodo con gli NFT (token non fungibili), potrebbe essere la chiave per recuperare i guadagni persi.

NuggetRush ha attirato l’attenzione degli investitori proprio grazie al modello che lo caratterizza e che offre ai giocatori l’opportunità di ottenere profitti estratti dal gioco stesso. Il progetto include anche collezioni di NFT, con particolare attenzione ai RUSHGEMS, le più rare, che possono essere scambiate con oro. I possessori di questi NFT possono arrivare a profitti attraverso lo staking e un rendimento percentuale annuo del 20%. Grazie a queste caratteristiche innovative, NuggetRush conferisce utilità alla sua meme coin, NUGX, distinguendola dalle meme coin che mancano di scopo. Già la loro prevendita è stata un successo, con oltre 800.000$ raccolti attraverso la vendita di oltre 84 milioni di token.

Contessoto, così come altri investitori che si arano affidati al Dogecoin, sono quindi interessati al nuovo modello. La spinta iniziale fa ben presagire, ma è con il tempo che si vedrà se avrà davvero successo. Il magnate subirà un altra perdita o risalirà la china a gran velocità?