Il nuovo videogioco è molto atteso dai fan, dato che l’ultimo GTA 5 è uscito ben 10 anni fa, nel 2013. Dalle ultime news, non c’è ancora una data ufficiale sull’uscita del nuovo gioco, ma la Rockstar Games ha annunciato poche settimane fa che GTA 6 uscirà nel 2025.

Quali saranno i nuovi personaggi e la nuova mappa?

Dall’ ultimo trailer uscito si è venuto a sapere che il protagonista del gioco sarà, per la prima volta nella storia di questa serie, una donna. Si chiama Lucia, e fin da subito non sono mancate le polemiche della community, definendo la sua presenza come una scelta “woke” da parte della Rockstar Games. La donna all’interno del trailer è rappresentata come detenuta all’interno del carcere, ciò non vuol dire che sia la protagonista del gioco al 100%. Oltre a lei dovrebbe esserci un secondo personaggio, ovvero il suo compagno, e la coppia sarebbe coinvolta in una serie di atti criminali che determineranno molto la storia del gioco. Per quanto riguarda la mappa non si sa molto. I primi dettagli che non sono passati inosservati è sicuramente la sua grandezza, ma soprattutto la città in cui sarà ambientato il videogioco, ovvero Vice City, città già comparsa nel titolo della serie nel 2002.

Su quali console uscirà GTA 6?

Appena verrà lanciato, GTA 6 uscirà solamente su Xbox Series X/S e PS5. Sono escluse momentaneamente le vecchie console e il PC, anche se il lancio potrebbe avvenire più avanti, tutto in un secondo tempo.

Quale sarà il suo prezzo di vendita?

Sul prezzo ancora non si sa nulla, ma secondo le ultime news il prezzo di GTA 6 dovrebbe aggirarsi intorno ai 70/80 euro.