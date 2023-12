Mentre tutto il mondo aspetta l’uscita di GTA VI, Netflix ci delizia con la trilogia dei capitoli storici della saga. La piattaforma di streaming rende disponibile al download GTA San Andreas, Vice City e GTA III.

Si tratta di alcuni dei capitoli più amati da parte dei fan, che , anche se ormai contano decenni alle spalle, sono comunque invecchiati egregiamente. Soprattutto grazie al rivisitazione della grafica da parte di rockstar, che rende la fluidità delle animazioni e la qualità delle texture migliore rispetto alla versione originale del gioco.

Il pacchetto che contiene questi gioiellini del gaming è disponibile, ovviamente, anche sulle altre piattaforme di gioco, quindi lo si può trovare anche su Playstation, Xbox e Nintendo switch ma bisogna scaricarlo dai rispettivi store. Quindi senza poter usufruire del “regalo” fatto da Netflix.

GTA su Netflix: cosa occorre per poterci giocare?

Per i nostri dispositivi mobili, invece, è necessario soltanto essere abbonati a Netflix e scaricare la app per smartphone. una volta dentro, troviamo nelle varie categorie anche la categoria “Giochi per dispositivi mobili”. Infine dobbiamo solo scaricare il contenuto che vogliamo dopo aver scelto l’account che preferite.

Lo “store di Netflix”

Ormai sono passati mesi dal cambiamento nella applicazione del re dello streaming. Ora questo piccolo Store vanta decine e decine di giochi, alcuni anche abbastanza conosciuti, come Shovel Knight e Sonic Prime Dash. Nella stessa categoria è possibile trovare giochi ispirati alle nostre serie preferite, come La regina degli scacchi o Narcos, pronti per essere giocati da tutti gli utenti che hanno apprezzato le suddette serie TV.