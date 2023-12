MediaWorld non finisce mai di stupire, nemmeno la sua ultima campagna promozionale vuole assolutamente essere da meno, con la possibilità comunque di permettere agli utenti di accedere a prodotti di altissima qualità, aprendosi anche verso nuove sfide e varietà di acquisto.

Il volantino rispecchia alla perfezione ciò che siamo solitamente abituati a vedere, sia in termini di disponibilità sul territorio, ricordando appunto che tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi di tutta la penisola, o anche sul sito ufficiale, che proprio del valore finale della spesa che l’utente deve sostenere.

Se premete questo link vi collegherete direttamente al nostro canale Telegram ufficiale, dove vi aspettano codici sconto Amazon in esclusiva ed offerte inedite.

MediaWorld, un risparmio mai visto vi attende

La tecnologia sotto l’albero di MediaWorld è davvero ricchissima di opportunità di risparmio per tutti i consumatori, con la possibilità di acquistare alcune delle migliori soluzioni in circolazione. Tra queste annoveriamo Galaxy S23 Ultra, disponibile a 999 euro, ma anche la coppia di Galaxy S23, che oggi ha un costo di 799 euro, per poi compiere un salto più avanti con il Galaxy Z Flip5, in vendita a 899 euro.

Coloro che invece volessero restare nella fascia alta della telefonia mobile, e fossero interessati a smartphone di un brand differente, potrebbero acquistare Xiaomi 13T Pro, in vendita a soli 899 euro. Ogni altro modello in promozione è disponibile ad un prezzo più scontato ed inferiore, come Honor 90, Honor 90 Lite, Honor X8a, Galaxy A14, Galaxy A33 5G, Galaxy A54, Galaxy a34 e altri ancora. I dettagli del volantino li trovate anche online sul sito ufficiale.