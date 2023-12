MediaWorld raggiunge un nuovo livello di sconto applicato ai migliori prodotti effettivamente inclusi all’interno del suo catalogo, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, capace di racchiudere anche i prezzi più bassi del momento, considerando tutti i rivenditori di elettronica.

Il volantino non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati da tutti nei negozi fisici, oppure è possibile decidere di affidarsi al sito ufficiale, che prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi (solo in determinati casi).

MediaWorld, un volantino più unico che raro

Splendide soluzioni regalo vi attendono da MediaWorld, con una campagna promozionale davvero unica, arricchita con i prezzi migliori del momento, e la possibilità di fruirne pienamente fino al 24 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

I modelli di smartphone coinvolti nella promozione sono perlopiù legati alla fascia più bassa della telefonia mobile, con soluzioni del calibro di Realme 11 Pro+ 5G, disponibile a 419 euro, oppure anche uno a scelta tra Realme C53, Realme 10, Realme C51, per finire con Realme C33. Ottime sono le promozioni legate ai tablet, con sistema operativo Android, che spaziano da un massimo di 499 euro per il Tab S9 Fe, a scendere poi verso i 199 euro per il Galaxy Tab A8, o anche Lenovo Tab M10 Plus Gen 3, che ha un costo di 179 euro. Tutti i dettagli del volantino sono raccolti direttamente qui.