L’annuncio della partnership tra Sky e Fastweb ha scatenato l’entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia e gli utenti in cerca di nuove e innovative soluzioni di connettività mobile. L’accordo, sottolineato da un comunicato stampa congiunto, ha dato vita a un’offerta mobile chiamata “Sky Mobile powered by Fastweb”.

Questo nuovo capitolo rappresenta la continuazione del percorso intrapreso da Sky nel 2018, quando la società ha iniziato a trasformarsi in un operatore di rete. Inizialmente focalizzato sulle connessioni fisse con accordi con Open Fiber e Fastweb, il servizio Sky WiFi conta oggi circa 570.000 clienti e comprende il 3,6% del mercato delle reti fisse.

La Nascita di Sky Mobile

La collaborazione ha dato vita a Sky Mobile, un nuovo operatore virtuale reseller (MVNO) che sfrutta l’infrastruttura di rete di Fastweb. Questo significa che Sky Mobile non avrà una sua rete mobile indipendente, ma si baserà sulla solida infrastruttura già presente nel settore da anni.

I clienti riceveranno SIM contraddistinte dal marchio e al contempo beneficeranno delle stesse connettività offerte da Fastweb. Il nuovo operatore mobile utilizzerà le reti 4G di TIM e WindTre attraverso accordi studiati MVNO. Per quanto riguarda il 5G, invece, Sky Mobile si affiderà a Fastweb. Questo è reso possibile grazie a un accordo di condivisione di rete tra Fastweb e WindTre, permettendo l’utilizzo condiviso delle infrastrutture e delle frequenze 5G.

L’entrata di Sky Mobile nel mercato delle connettività mobili italiano rappresenta un punto di svolta significativo. In un settore già competitivo con una feroce guerra dei prezzi, l’arrivo del gestore potrebbe portare a nuove dinamiche e offerte per i consumatori. Grazie al supporto di Fastweb e l’accesso al 5G, l’operatore si candida automaticamente a diventare un’opzione interessante per gli utenti. Chissà quali piani tariffari ci aspettano.

L’azienda ha sottolineato, tuttavia, che il centro fondamentale rimane la televisione, suggerendo una potenziale sinergia tra i servizi di sua proprietà. Gli abbonati ai canali tv potrebbero beneficiare di offerte esclusive, ricevendo un pacchetto completo e conveniente. Resta da vedere dunque come questa partnership influenzerà il panorama delle telecomunicazioni in Italia, ma le aspettative sono alte per una proposta che unisce l’eccellenza di Sky e l’affidabilità di Fastweb.