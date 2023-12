Whatsapp Beta, presto arriveranno due scorciatoie di cui avevate bisogno

Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare attivamente per migliorare l’esperienza utente sulla loro popolare piattaforma di messaggistica. Recentemente, hanno lanciato una nuova versione beta dell’applicazione per dispositivi Android, marcata come versione 2.23.26.13. Questa versione introduce una serie di aggiornamenti e modifiche, mirati a risolvere i bug esistenti e ad aggiungere nuove funzionalità per arricchire l’esperienza degli utenti.

Whatsapp: sono arrivati due nuovi tasti

La versione beta 2.23.26.13 porta con sé un aggiornamento significativo nell’interfaccia utente, in particolare nell’intestazione degli aggiornamenti di stato. Dopo l’installazione di questa versione, alcuni utenti hanno notato l’introduzione di due nuovi pulsanti: un pulsante della fotocamera e un’icona a forma di matita. Queste nuove aggiunte funzionano come scorciatoie, consentendo agli utenti di condividere rapidamente immagini, video, GIF e testo con i loro contatti. L’obiettivo è rendere il processo di condivisione degli aggiornamenti di stato più intuitivo e accessibile.

Attualmente, la modifica grafica è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti che partecipano al programma beta. Non è ancora chiaro quando questa funzionalità sarà estesa a tutti gli utenti e se ci saranno ulteriori modifiche prima del rilascio ufficiale.

Come Accedere alle Versioni Beta

Gli utenti interessati a sperimentare le ultime innovazioni di WhatsApp per Android possono iscriversi al programma beta attraverso il Google Play Store. Il programma beta di WhatsApp offre la possibilità di testare in anteprima le nuove funzionalità e di fornire feedback allo sviluppo dell’applicazione. Coloro che non riescono ad accedere possono scaricare manualmente i file APK dalle versioni beta tramite APK Mirror, un sito affidabile per il download di file APK.

Per coloro che desiderano installare la versione 2.23.26.13 beta manualmente, il file APK è disponibile su APK Mirror. Questo permette agli utenti di sperimentare le nuove funzionalità prima del loro rilascio ufficiale, anche se non sono iscritti al programma beta ufficiale.