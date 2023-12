Gli smartphone, come ormai saprete in seguito ai nostri innumerevoli articoli a riguardo, emettono un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, che potrebbero causare l’insorgere di problematiche di vario genere nell’organismo umano. Tutti sono caratterizzati da un livello di radiazioni differente, ma quali sono i modelli più pericolosi?.

Per capire quali effettivamente siano, bisogna prima di tutto capire in che modo vengono misurate. Alla base di tutto troviamo il SAR, il cosiddetto Tasso di Assorbimento Specifico (o Specific Absorption Rate), che misura in parole povere quante radiazioni il corpo umano assorbe per unità di chilogrammo in seguito ad una esposizione di 30 minuti. Per tutelare la salute degli europei, l’UE ha imposto che il SAR non sia superiore a 2 W/kg, ma esistono tuttavia modelli che vi si avvicinano pericolosamente. Quali sono? scopriamolo assieme!

Radiazioni smartphone, questi sono i prezzi più bassi

Gli unici che si avvicinano pericolosamente al suddetto limite sono LG 510W e LG-G512, modelli che raggiungono 1,94 W/kg, seguiti a ruota da Motorola Edge, un prodotto che oggi ha un SAR di 1,79 W/kg, per finire il podio con Xiaomi Mi A1, uno smartphone da 1,75 W/kg. Scorrendo la classifica, ad ogni modo, si possono trovare anche Huawei P8, che ha un valore di 1,72 W/kg, ma anche OnePlus 5T, pronto a raggiungere un SAR di 1,72 W/kg, ex-equo con il dispositivo precedente.

Come al solito, ci teniamo a ricordare che a prescindere dal modello di cui siete in possesso, dovete sempre cercare di ridurre al minimo l’esposizione, così da evitare problematiche di qualsiasi genere.