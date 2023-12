Oppo è una delle aziende più in crescita degli ultimi anni, realtà assolutamente in grado di farsi strada nel mercato della rivendita dell’elettronica, con tantissimi prodotti di qualità e capaci di abbracciare tutte le fasce di prezzo in circolazione. Tra i vari modelli troviamo anche smartband economiche, come ad esempio la Oppo Band 2.

Il prodotto è caratterizzato da un display AMOLED da 1,57 pollici di diagonale, a colori e completamente touchscreen, che presenta le classiche funzionalità di base previste per i dispositivi di questo tipo: misurazione di passi, calorie bruciate, distanza percorsa e battiti, a cui si aggiunge anche il monitoraggio del sonno (con tutte le suddivisioni sulle varie fasi) e la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2).

Oppo Band 2, la smartband più economica

Il suo prezzo è indubbiamente molto conveniente, se confrontato con quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti oggi ha un costo di soli 49 euro, approfittando su Amazon della riduzione applicata del 29%, che riduce il prezzo di 20 euro, rispetto ai 69 euro previsti in origine.

Il prodotto è perfettamente adatto ad un qualsiasi pubblico, infatti va considerato perfetto sia per un polso femminile che maschile, il cinturino è in silicone e facilmente intercambiabile con i tantissimi modelli presenti sul mercato. E’ compatibile con un qualsiasi smartphone, sia esso con sistema operativo Android o iOS, grazie alla connettività bluetooth. La batteria, infine, è da 200mAh, e stando a quanto comunicato dall’azienda, dovrebbe riuscire a garantire circa 14 giorni di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro per l’eventuale ricarica completa.