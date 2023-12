Iliad ha 180 GB al mese con un REGALO che distrugge Vodafone

Sarebbe stato molto complicato per Iliad gestire questo periodo se non avesse lanciato una nuova offerta. Sebbene il famoso provider domini ormai la scena mobile italiana da diversi anni, sembrava esserci un momento di staticità in corso. Molti utenti stavano pensando di non continuare, complici anche le offerte della concorrenza che sono diventate sempre più appetibili. A tal proposito, come ha sempre fatto, Iliad ha concesso delle nuove agevolazioni, ad esempio proponendo il 5G in maniera gratuita a chi sottoscrivesse le offerte.

Dopo aver visto numerose promozioni mobili fare fuoco e fiamme durante gli scorsi mesi, è arrivata un po’ di continuità. Iliad infatti con cadenza ormai quasi mensile sta mostrando delle offerte super vantaggiose, lasciandone anche altre disponibili sul sito ufficiale.

Iliad ha sorpresa lancia di nuovo la sua amata Flash 180, ecco cosa include

Tra le migliori di sempre non può che essere annoverata anche la Flash 180, soluzione che vanta tutti i contenuti al suo interno per un prezzo praticamente irrisorio. Basti pensare che gli altri gestori per lo stesso costo mensile offrono talvolta anche solo la terza parte dei giga che questa Flash mette a disposizione.

Danno uno sguardo al sito ufficiale è facile capire cosa ci sia al suo interno. Iliad dispone in questa nuova offerta mobile minuti senza limiti verso tutti i gestori con messaggi senza limiti e ben 180 giga disponibili in 5G per navigare in rete senza limitazioni. Il prezzo mensile è sempre uno dei migliori in quanto arriva a soli 9,99 € per sempre, senza rimodulazioni.